محافظة المنيا تبدأ اليوم احتفالاتها بافتتاح قناة السويس الجديدة

تبدأ محافظة المنيا احتفالاتها اليوم السبت بافتتاح قناة السويس الجديدة، بعد الانتهاء من خطة الاحتفالات، والتى تضمنت نشر الإعلام على أعمدة الإنارة وبنرات عملاقة وشاشات ليزر ضخمة على مبنى الديوان العام والمتحف الآتونى.

وتقوم المحافظة بدءا من اليوم السبت تخصيص (2) مبنى رئيسى بالمحافظة، وهى واجهة مبنى ديوان عام المحافظة، بشارع كورنيش النيل، ومبنى المتحف الآتونى (شرق النيل)، لوضع على كل منهما شاشة ليزر مخصصة للعد التنازلى كما سيتم نشر الأعلام على أعمدة الإنارة العامة، وكذلك على صوارى خاصة بالشوارع الرئيسية بالمراكز التسعة، وكذلك على المبانى الحكومية، والوحدات المحلية بالمراكز والقرى، وسيتم نشر أعلام عملاقة ممتدة على مدخل ديوان عام المحافظة، وعلى امتداد كورنيش النيل، وكذلك بالميادين الرئيسية.

وتتضمن الاحتفالية طوابير عرض للفرق الفنية والشبابية، من طلبة المدارس والأندية الشبابية، بالإضافة إلى فقرات عزف السلام الوطنى، والأغانى الوطنية، والموسيقى العسكرية، واستعراضات للشركات، والمؤسسات، والهيئات والجمعيات الأهلية، والأطفال وفرق الفنون الشعبية بالشوارع الرئيسية، وأمام ديوان عام المحافظة كما تجوب نهر النيل بالمدن التسع بالمحافظة، مراكب ولانشات، تحمل على صواريها علم جمهورية مصر العربية، وعلم قناة السويس، ويتم من خلالها تشغيل الأغانى الوطنية والموسيقى العسكرية، تعبيرا عن هذه المناسبة العظيمة، وسيٌقام حفل فنى على المسرح الرومانى المكشوف بكورنيش النيل بالمحافظة، يجسد هذا الإنجاز العظيم بمشاركة مديرية الثقافة، والتربية والتعليم والشباب والرياضة، وكورال الأطفال والفرق الفنية الشعبية.