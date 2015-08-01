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المملكة تدين حرق رضيع فلسطيني بأيدي مستوطنين إسرائيليين

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    أدانت المملكة بأشد العبارات الجريمة الإرهابية البشعة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون فجر أمس وأدت إلى حرق رضيع فلسطيني بمنزله في قرية (دوما) بمدينة نابلس الفلسطينية وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق شديدة.

وعبر معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير عن استنكار المملكة الشديد لهذا العمل الهمجي والوحشي الذي تم دون وازع من أخلاق أو ضمير أو إنسانية محملاً سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن هذا العمل الاجرامي ضد الفلسطينيين.

وطالب معاليه المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لحماية الفلسطينيين من الممارسات العدوانية للمستوطنين الإسرائيليين. ونقل معالي وزير الخارجية تعازي المملكة لأسرة الرضيع ولفلسطين حكومةً وشعباً معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من أسرته.

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