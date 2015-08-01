خادم الحرمين يبحث مع الرئيس المصري مضامين «إعلان القاهرة»

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أمس، اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أكدا خلاله على أهمية "إعلان القاهرة"، وما يحمله من مضامين عليا ومهمة للأمتين الإسلامية والعربية، مؤكدين أن العلاقة بين البلدين الشقيقين استراتيجية وتكاملية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة وسبل زيادة التعاون المشترك. كما جرى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى خادم الحرمين -حفظه الله-، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية جدد خلاله ترحيبه بخادم الحرمين الشريفين خلال زيارته الخاصة لفرنسا. وجرى خلال الاتصال التأكيد على العلاقات الاستراتيجية والمميزة بين البلدين الصديقين التي تمر بأفضل حالاتها وسبل زيادة التعاون المشترك. كما جرى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية الدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك.