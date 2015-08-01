زيارة ولي ولي العهد امتداد لمواقف المملكة المشرفة تجاه مصر

استحوذت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية مصر العربية، وحضور سموه حفل تخريج الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة أمس.

وأبرزت الصحف، ترحيب فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أمام حفل التخريج بسمو ولي ولي العهد، وتأكيده أن مشاركة سموه تأتي امتدادًا لمواقف المملكة المشرفة إزاء مصر وشعبها.

(إعلان القاهرة) يؤكد حرص القيادتين على حماية الأمن القومي .. والتعاون الفعال بين البلدين تجاه قضايا الأمة

ونقلت الصحف تأكيد الرئيس السيسي أن المملكة ومصر هما جناحا الأمن القومي العربي وأنهما تستطيعان معًا مجابهة التحديات والتهديدات العديدة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن.

وأشارت الصحف إلى المباحثات التي أجراها فخامة الرئيس المصري مع ولي ولي العهد، وتناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على الصعيد الإقليمي.

وعرجت الصحف في هذا الصدد على "إعلان القاهرة" الذي صدر عقب المباحثات، والذي أكد متانة العلاقات الثنائية والحرص على تطويرها في جميع المجالات، وبذل الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل معًا على حماية الأمن القومي العربي، ورفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

إلى ذلك أشاد تيار الاستقلال بالمباحثات الإيجابية والفعالة بين رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي؛ مؤكداً أن إعلان القاهرة يؤكد حرص الزعيمين الكبيرين الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التعاون الحقيقي والفعال بين مصر والسعودية تجاه جميع القضايا التي تهم الأمة العربية.

وقال المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي إن إعلان القاهرة خاصة ما جاء فيه من التأكيد على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات والتكامل الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية انما يؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقتن كما يؤكد استمرار دعم المملكة لمصر وشعبها.

وقال المستشار الفضالي ان مصر قيادة وحكومة وشعباً لا يمكن أبدا ان تنكر المواقف التاريخية التى سجلها التاريخ بأحرف من نور للمملكة التي كانت فى مقدمة دول العالم في تأييدها الكبير وغير المسبوق لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو وهذه المواقف المشرفة هي وسام على صدر كل مواطن مصرى من ال90 مليون مصري.

من جانبه أشاد حسين أبوجاد، منسق عام ائتلاف "تحيا مصر" بحضور ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمشاركة في تخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية والفنية العسكرية ووجوده بجانب رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال حسين أبوجاد، في تصريحات صحفية أمس، إنه مشاركة ولي ولي العهد السعودي احتفالية الأمس ليست بجديدة أو غريبة لأنها تعمق العلاقات بين البلدين، وهو ما أكده الرئيس السيسي في كلمته بأن مصر والسعودية معا قائلا: "هي رسالة واضحة لنا كلنا في دول الخليج والدول العربية أنكم لن ترونا إلا معاً".

وأضاف حسين أبوجاد، أن الأمن القومي العربي واحد ويشغل بال مصر دائما وما يضر أي دولة عربية يضر مصر أولاً، موضحا أن السيسي أعاد للأمة العربية وحدتها من جديد بتدشين القوة العربية العسكرية المشتركة.