أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. نظر دعوى بطلان تعيين شيخ طريقة المراذقة الأحمدية

Google+ Print
اليوم.. نظر دعوى بطلان تعيين شيخ طريقة المراذقة الأحمدية اليوم.. نظر دعوى بطلان تعيين شيخ طريقة المراذقة الأحمدية
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، اليوم السبت، الدعوى المقامة من محمود السيد محمد حسن شمس الدين، المطالبة بوقف تنفيذ قرار تعيين محمد عصام الدين شيخ الطريقة الصوفية المراذقة الأحمدية .

واختصمت الدعوى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وطلب محامى الطاعن من المحكمة خلال جلسة الثلاثاء التصريح له باستخراج شهادة من الطرق الصوفية، تفيد عما إذا كان هناك قرار صادر بتعيين المطعون ضده شيخاً للطريقة الصوفية المراذقة الأحمدية من عدمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365