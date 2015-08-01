اليوم.. نظر دعوى بطلان تعيين شيخ طريقة المراذقة الأحمدية

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، اليوم السبت، الدعوى المقامة من محمود السيد محمد حسن شمس الدين، المطالبة بوقف تنفيذ قرار تعيين محمد عصام الدين شيخ الطريقة الصوفية المراذقة الأحمدية .

واختصمت الدعوى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وطلب محامى الطاعن من المحكمة خلال جلسة الثلاثاء التصريح له باستخراج شهادة من الطرق الصوفية، تفيد عما إذا كان هناك قرار صادر بتعيين المطعون ضده شيخاً للطريقة الصوفية المراذقة الأحمدية من عدمه.