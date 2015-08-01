حشر آل مكتوم يحضر حفل القنصلية المغربية في دبي

حضر سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، الحفل الذي أقامه محمد البرنوصي قنصل عام المملكة المغربية في دبي، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لعيد العرش للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق جراند حياة بدبي - عدد من رجال الأعمال وكبار الشخصيات وقناصل الدول العربية والأجنبية بدبي إلى جانب عدد من أفراد الجالية المغربية في دبي والمناطق الشمالية.

وأشاد قنصل عام المغرب في كلمة له بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية في شتى المجالات والتي يجسدها هذا الحفل من خلال المشاركة الفاعلة والتعاون بين الجانبين.