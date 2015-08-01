تشغيل أول مستشفى متحرك للقلب في مصر والسودان

وقعت مبادرة زايد العطاء ثلاث اتفاقيات مع كل من الجمعية المصرية للتطوع ومستشفى عين شمس الجامعي والمركز السوداني للتطوع وذلك لتشغيل مستشفى متحرك لطب وجراحة القلب بهدف تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وجراحية ووقائية للفئات المعوزة من الأطفال والمسنين.

ويأتي مشروع المستشفى الجراحي المتحرك في إطار حملة العطاء لعلاج مليون طفل ومسن الإنسانية العالمية بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني وجمعية دار البر واستكمالاً للمبادرات الإنسانية لزايد العطاء منذ تدشينها عام 2002 والتي استطاعت أن تصل برسالتها الإنسانية لما يزيد على 3 ملايين طفل ومسن وإجراء ما يزيد على 7 آلاف عملية قلب في مختلف دول العالم.

ويشرف على المستشفى الجراحي المتحرك للقلب نخبة من كبار الجراحين لتقديم خدماته التخصصية للفئات المعوزة في نموذج مميز للعمل والعطاء الإنساني.

ويضم المستشفى المتحرك 15 سريراً وأقساماً للرعاية الصحية الأولية والعناية الطارئة والجراحة ومعدات تعقيم أدوات طبية ووحدات رعاية مكثفة وللرعاية المتوسطة أو الانتقالية وللرعاية الدنيا وصيدلية إضافة إلى مختبر وقسم أشعة وقسم صيانة ووحدة لتوليد الطاقة وإمدادات طبية ذات أجل محدد.

وسيعمل المستشفى المتحرك في القرى في كل من جمهورية مصر والسودان لدعم جهود المخيمات الإماراتية الطبية التطوعية والتي تلقى إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع من المرضى الأطفال والمسنين.

جولات ميدانية

وقال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء إن المبادرة تعد الأولى من نوعها في القارة الإفريقية مشيراً إلى أن المستشفى المتحرك سيبدأ العمل فيه قريباً وسيقدم نقلة نوعية في البرامج الإنسانية العلاجية للفقراء. وأوضح أن برنامج عمل المستشفى الجراحي المتحرك يتضمن القيام بجولات ميدانية في القرى المصرية والسودانية لتقديم خدماته المجانية لاستقبال الحالات المرضية والمراجعين وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية من قبل نخبة من الأطباء والكوادر الفنية ذات الخبرة الواسعة والكفاءة العالية وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية الحكومية والخاصة.

وأضاف أن هذا المشروع الرائد يهدف إلى تقديم العلاج الطبي والوقائي والتأهيلي والعون الاجتماعي والنفسي لمرضى القلب لافتاً إلى أن المستشفى سيقدم غالبية الفحوص والتحاليل المخبرية وفحوص القلب والتي تشمل الفحص التلفزيوني ثلاثي الأبعاد واختبار الجهد وتخطيط القلب إضافة إلى فحص وظائف القلب والرئة وغيرها من التحاليل والفحوصات التي ستجرى بإشراف كوادر طبية متخصصة إلى جانب عمليات قسطرة وعمليات قلب مفتوح في جراحات القلب الخلقية وزراعة الشرايين والصمامات فضلاً عن صيدلية مجهزة بالأدوية والمستحضرات الطبية.