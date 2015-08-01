1987 ــ مسيرة عطاء لصالح الإنسانية

شهدت مدينة الشارقة انطلاق مسيرة العطاء والعمل الثانية التي نظمتها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تحت شعار "المشاركة التامة والمساواة"، وذلك لصالح الأعمال الإنسانية لرعاية وتأهيل المعاقين، انطلقت المسيرة من أمام المدينة وطافت بشارعي الوحدة وجمال عبد الناصر، وشاركت فيها جمعية كشافة الإمارات، وفرقة موسيقى تدريب الشرطة، ومجموعة من الأطفال المعاقين بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ونادي الثقة للمعاقين بالشارقة، ومفوضية كشافة الشارقة، وكشافة مدرسة المواكب، والمدرسة الهندية بالشارقة، ومركزا رعاية وتأهيل المعاقين في أبوظبي ودبي.

كما شارك في المسيرة مركز تدريب المعاقين، واتحاد الإمارات للدراجات، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات ذات النفع العام، والأندية الرياضية والمؤسسات العامة. | 9 ديسمبر 1987

مؤتمر أطفال العرب

التقت الدكتورة عائشة السيار وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأنشطة التربوية والمركزية بالكلية، المشاركين بمؤتمر أطفال العرب العاشر الذي سيعقد في الأردن.

ويهدف مؤتمر أطفال العرب، والذي يعتبر احد مشاريع مؤسسة نور الحسين، إلى توفير الفرص لأطفال العرب للالتقاء والتعارف وبناء صداقات في إطار برنامج ثقافي ترويجي. وسيشارك فيه حوالي 570 طفلاً وطفلة من الدول العربية. | 2 يونيو 1990

1987 ــ الحلوى العمانية في العيد عروس الحلويات

إذا كان للحلويات حضورها في شهر رمضان المبارك، فإنها سمة من سمات العيد وواحدة من خصوصياته حتى إنها اقترنت باسمه فترددت على الألسنة حلويات العيد.

في الإمارات، تكتسب الحلوى العمانية لقب عروس الحلويات، حيث يتهافت الناس إلى محلات الحلوى العمانية استعداداً لمقدم العيد لتموين بيوتهم بهذه الحلوى المحببة اليهم في المناسبات الاجتماعية والدينية وفي مقدمتها الأعياد. | 25 مايو 1987

1989 ــ عيون الكاميرا.. هي الأصدق

وتبقى الطبيعة أو المبدعون، أو الفن وغرته، تعطي أرقى اللوحات جمالاً، تمنح السحر في الرقة، اللغز في الدقة، وتهب السؤال إلى السؤال. وتبقى العيون، والعيون لواحظ، عيون المها أو عيون الناس أو عيون الكاميرا، أيها يستطيع التقاط البنية والتباين والتركيب والنوعية.

زميلنا المصور وليد قدورة من "البيان"، عرف السر الممتع فانتهكه بمقدرة، وأجلسه عرش صورة حظيت بالجائزة الأولى لأفضل تصوير صحافي في الإمارات، في مسابقة أقامتها شركة الإمارات للتسويق الفوتوغرافي بالتعاون مع كوداك في دبي. | 6 أبريل 1989

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

13 أبريل 1981

14 أبريل 1981