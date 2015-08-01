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نهيان بن مبارك يعزي في وفاة البوسعيدي والبادي

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نهيان بن مبارك يعزي في وفاة البوسعيدي والبادي نهيان بن مبارك يعزي في وفاة البوسعيدي والبادي

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، مساء أمس تعازيه الى ناصر راشد البوسعيدي مدير عمليات موانئ أبوظبي، وأخيه هلال راشد المدير المالي التنفيذي لشركة اسناد، وذلك في وفاة والدهما راشد بن هلال مدير عمليات ميناء زايد سابقا.

حضر العزاء الذي أقيم في مدينة محمد بن زايد الفريق متقاعد محمد خميس الجنيبي زوج بنت المرحوم وعدد من الشخصيات العامة.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان بعد ذلك واجب العزاء لرجل الأعمال محمد خميس البادي في وفاة حفيده منصور أحمد محمد البادي، وذلك في مدينة محمد بن زايد أيضاً.

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