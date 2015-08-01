"الأزهر"يحذر عامليه من الانتماء لـ"علماء المسلمين" أو الكيانات الإرهابية

هدد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، باتخاذ إجراءات رادعة ضد مؤيدى دعوات الكيانات غير الشرعية، بعد صدور الدعوات الهدامة التى تحرض على الفوضى وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأوضح، أن هذه التحذيرات تأتى تنفيذًا لما أعلن فى بيان شيخ الأزهر بخصوص الكيان المنحل منذ ١٩٩٩م المسمى بـ"جبهة علماء الأزهر" بعد دعوته للتظاهر فى ذكرى فض اعتصام رابعة، وبعد إعلان الأزهر أكثر من مرة عدم اعترافه بهذا الكيان أو الكيان المسمى بـ"اتحاد علماء المسلمين".

وقال "شومان"، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يثبت انتماؤه إلى أى من هذين الكيانين، أو يؤيد تلك الدعوات من بين العاملين بالأزهر الشريف .

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