أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأزهر"يحذر عامليه من الانتماء لـ"علماء المسلمين" أو الكيانات الإرهابية

Google+ Print
"الأزهر"يحذر عامليه من الانتماء لـ"علماء المسلمين" أو الكيانات الإرهابية "الأزهر"يحذر عامليه من الانتماء لـ"علماء المسلمين" أو الكيانات الإرهابية
هدد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، باتخاذ إجراءات رادعة ضد مؤيدى دعوات الكيانات غير الشرعية، بعد صدور الدعوات الهدامة التى تحرض على الفوضى وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأوضح، أن هذه التحذيرات تأتى تنفيذًا لما أعلن فى بيان شيخ الأزهر بخصوص الكيان المنحل منذ ١٩٩٩م المسمى بـ"جبهة علماء الأزهر" بعد دعوته للتظاهر فى ذكرى فض اعتصام رابعة، وبعد إعلان الأزهر أكثر من مرة عدم اعترافه بهذا الكيان أو الكيان المسمى بـ"اتحاد علماء المسلمين".

وقال "شومان"، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يثبت انتماؤه إلى أى من هذين الكيانين، أو يؤيد تلك الدعوات من بين العاملين بالأزهر الشريف .

موضوعات متعلقة:
>الأوقاف تطالب بإدارج جبهة علماء الأزهر الإخوانية ضمن الكيانات الإرهابية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365