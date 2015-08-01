أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. فتح باب التحويل من معاهد الأزهر إلى "التربية والتعليم" والعكس

Google+ Print
اليوم.. فتح باب التحويل من معاهد الأزهر إلى "التربية والتعليم" والعكس اليوم.. فتح باب التحويل من معاهد الأزهر إلى "التربية والتعليم" والعكس
يبدأ فتح باب التحويل من التربية والتعليم إلى معاهد الأزهر والعكس، بدءًا من اليوم السبت 1 أغسطس، وسيتم السماح للطلاب الناجحين فى الصف الثانى الإعدادى والمنتقلين إلى الإعدادية الأزهرية بالتحويل إلى التربية والتعليم، وهو ما كان غير مسموح به من قبل، مع عدم قبول تحويل الناجحين فى الإعدادية الأزهرية أو مراحل النقل والشهادة الثانوية.

وعلى الراغبين فى التحويل أن يتقدم ولى الأمر ببيان إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، موضحًا به التدرج الدراسى للطالب معتمدًا من الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالمديرية التابعة لها ومراجعة المستندات والملف، ولا تقبل تحويلات الطلاب الحاصلين على مسابقة حفظ القرآن.

وتتضمن الشروط عدم قبول تحويلات طلاب الصف الثالث الإعدادى من المعاهد الأزهرية، كما لا يتم قبول تحويلات طلاب المرحلة الثانوية والطلاب الراسبين عامًا دراسيًا واحدًا فى سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية الأزهرية، حيث يحولون إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسى المناظر (باق للإعادة) عدا الصفين الأول والثانى الابتدائى يحولون إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسى الثانى.

أما الطلاب الراسبون عامًا دراسيًا واحدًا فى الصفين الأول والثانى الإعدادى الأزهرى يحولون إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسى المناظر (باق للإعادة)، ولا تقبل تحويلات الطلاب الراسبين عامين متتاليين فى الصف السادس الابتدائى الأزهرى، وكذلك الطلاب الراسبون عامين متتاليين فى الصفين الأول والثانى بالمعاهد الإعدادية الأزهرية.

ويشترط لقبول الطلاب المحولين من المعاهد الأزهرية لغات إلى مدارس اللغات بالتعليم العام (تجريبى – خاص لغات) نجاحهم فى اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365