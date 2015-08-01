اليوم.. فتح باب التحويل من معاهد الأزهر إلى "التربية والتعليم" والعكس

يبدأ فتح باب التحويل من التربية والتعليم إلى معاهد الأزهر والعكس، بدءًا من اليوم السبت 1 أغسطس، وسيتم السماح للطلاب الناجحين فى الصف الثانى الإعدادى والمنتقلين إلى الإعدادية الأزهرية بالتحويل إلى التربية والتعليم، وهو ما كان غير مسموح به من قبل، مع عدم قبول تحويل الناجحين فى الإعدادية الأزهرية أو مراحل النقل والشهادة الثانوية.

وعلى الراغبين فى التحويل أن يتقدم ولى الأمر ببيان إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، موضحًا به التدرج الدراسى للطالب معتمدًا من الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالمديرية التابعة لها ومراجعة المستندات والملف، ولا تقبل تحويلات الطلاب الحاصلين على مسابقة حفظ القرآن.

وتتضمن الشروط عدم قبول تحويلات طلاب الصف الثالث الإعدادى من المعاهد الأزهرية، كما لا يتم قبول تحويلات طلاب المرحلة الثانوية والطلاب الراسبين عامًا دراسيًا واحدًا فى سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية الأزهرية، حيث يحولون إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسى المناظر (باق للإعادة) عدا الصفين الأول والثانى الابتدائى يحولون إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسى الثانى.

أما الطلاب الراسبون عامًا دراسيًا واحدًا فى الصفين الأول والثانى الإعدادى الأزهرى يحولون إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسى المناظر (باق للإعادة)، ولا تقبل تحويلات الطلاب الراسبين عامين متتاليين فى الصف السادس الابتدائى الأزهرى، وكذلك الطلاب الراسبون عامين متتاليين فى الصفين الأول والثانى بالمعاهد الإعدادية الأزهرية.

ويشترط لقبول الطلاب المحولين من المعاهد الأزهرية لغات إلى مدارس اللغات بالتعليم العام (تجريبى – خاص لغات) نجاحهم فى اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.