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كاتب بريطانى: قصْف الأكراد يجرد الأتراك من ثقة الحلفاء الغربيين

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كاتب بريطانى: قصْف الأكراد يجرد الأتراك من ثقة الحلفاء الغربيين كاتب بريطانى: قصْف الأكراد يجرد الأتراك من ثقة الحلفاء الغربيين
قال محرر الدفاع بـ"التلجراف" كون كوجلين إن خيوط الصراع السورى لم تكن بحاجة إلى مزيد من التشابك والتعقيد حتى تفتح تركيا جبهة جديدة ضد الأكراد الذى يمثلون حلفاء حيويين للغرب فى هذا الصراع.

وأشار كوجلين فى مقال نشرته الصحيفة إلى وجود نظام بشار الأسد مستميت فى التشبث بالسلطة بعون حلفائه فى طهران وذراعها فى جنوب لبنان المتمثلة فى جماعة "حزب الله"، على جانب، وعلى الجانب الآخر ثمة خليط من نحو 1200جماعة سورية معارضة تحاول الزحف إلى دمشق، وفى مقدمتها "داعش" بين عدد آخر من جماعات أقل تطرفا.

وفى ظل هذه الفوضى، نهض الأكراد بين عدد قليل من الجماعات المقاتلة التى أثبتت بطولتها كحلفاء للغرب، وقد تجلت بسالتهم القتالية فى استعادة السيطرة على مدينة كوبانى من أيدى الدواعش.

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