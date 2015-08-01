التحقيق مع ضابطين استوليا على صناديق بيرة ضبطت مع سائق

تباشر نيابة قليوب برئاسة معتز عشوب التحقيق مع ضابطين بالإدارة العامة للمرور و3 مجندين شرطة، لاتهامهم بالاستيلاء على 4 صناديق "بيرة"، كانت بحوزة سائق توك توك لصالح أحد الضباط، حيث أمر ضابط المرور المجندين بوضع الصناديق فى سيارته ولم يثبتها بالمحضر وأعطاها لضابط آخر وضعها فى مكتبه، وعندما علم رئيس مباحث الإدارة العامة للمرور بالواقعة، انتقل لمكتب الضابط وعثر عليها وحرر لهم محضرًا.

تلقت النيابة العامة محضرًا محررًا بمعرفة الرائد سامح خير الله رئيس مباحث بالإدارة العامة للمرور بالواقعة، وتم وإحالته للنيابة العامة، وأمر رفعت فيصل وكيل أول نيابة قليوب بإخلاء سبيل الـ3 مجندين واستدعاء الضابط النوبتجى، وطلب ضم دفتر أحوال المرور.

كان ضابطان بالإدارة العامة لمرور القليوبية، قد حررا محضرًا لسائق توك توك لعدم حمله تراخيص، كما استوليا على 4 صناديق بيرة كانت داخل التوك توك، ولم يحررا محضرًا بالمضبوطات.