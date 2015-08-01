زوج أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منها خلعتنى رغم حبى لها وحرمتنى من بنتى"

أقام الزوج "خالد سيد" دعوى رؤية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجته "ميادة فاروق" بعد رفضها زيارة ابنته "سارة" وطلاقها منه دون إرادته.

وحملت الدعوى رقم ١٧٨٤ لسنة ٢٠١٥ وذكر فيها: وقعت فى حبها وأقسمت أن أظفر بها لنفسى وبالفعل تمت خطبتنا، لكنى لاحظت أنها مادية لا تهتم إلا بالحصول على الهدايا.

وتابع الزوج بدعواه: تزوجنا وجمعنا بيت واحد وتحملت تناكتها بسبب أنها ترى نفسها جميلة وتصرفاتها الصبيانية إلى أن أنجبت ابنتى سارة وعندها حدثت نفسى أنها بعد الأمومة ستتغير لكنى كنت واهم.

وأضاف: "كانت دائما عند أى مشكلة تصادفنا تهددنى أنها ستتركنى وعندما أعترض على حصولها على الطلاق تقول، سأخلعك أصابتنى بالجنون والتوتر بسبب خوفى أن تحرمنى من ابنتى".

اشترطت على أن أتنازل عن بيتى وسيارتى لها وأضع لها مبلغا فى البنك ففعلت، لكنها بعدها بفترة قليلة رجعت إلى حالتها وتركت المنزل شهرا وبعدها رجعت بعد أن اشتريت لها هدية بمبلغ وقدره.

وقال: بعد شهرين رغم عيشنا تحت سقف واحد اكتشفت أنها أقامت ضدى دعوى خلع وهنا أدركت أننى تزوجت شيطانة بوجه ملاك وطردتنى من المنزل ورفضت أن أرى ابنتى لمدة تزيد عن ٩ أشهر رغم علمها أنها نقطة ضعفى، وها أنا أعيش بمرارة فراق ابنتى وألم سرقة زوجتى كل ما أملك "ربنا ينتقم منها على اللى عملته فيا فعلا إن كيدهن لعظيم".