انتهت كرة يد – #حلم_الفراعنة .. فرنسا تهزم مصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء منتخب مصر للشباب لكرة اليد ونظيره فرنسا في إطار نصف نهائي كأس العالم الذي يقام بالبرازيل.

وتأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي بعدما تغلب على السويد في ربع النهائي بنتيجة 28-27، فيما بلغت فرنسا تلك المرحلة عقب الفوز على رومانيا بنتيجة 30-20.

ويسعى المنتخب المصري للفوز لمواصلة الحلم بتحقيق إنجاز عام 1993 حينما ظفرت بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخها والوحيدة حتى الآن.

يذكر أن منتخب الدنمارك كان قد تأهل للمباراة النهائية عقب تغلبه على ألمانيا بنتيجة 28-26.

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نهاية المباراة بفوز فرنسا بنتيجة 32-30

مرور 55 دقيقة وفرنسا تتقدم 30-26

مرور 50 دقيقة وفرنسا تتقدم 27-23

مرور 45 دقيقة فرنسا تتقدم 24-20

مرور 40 دقيقة وفرنسا توسع الفارق 21-15

مرور 35 دقيقة وفرنسا تتقدم على مصر 17-14

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا على مصر بنتيجة 15-12

مرور 25 دقيقة وفرنسا تتقدم على مصر 12-9

مرور 20 دقيقة وفرنسا تتقدم على مصر 11-7

مرور 15 دقيقة وفرنسا تتقدم على مصر 8-5

مرور 10 دقائق وفرنسا تتقدم على مصر 7-4

مرور 5 دقائق وفرنسا تتقدم 3-2

انطلاق المباراة