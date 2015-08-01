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زيكا يوضح لـ في الجول: لماذا ترك الإسماعيلي وعاد إلى المقاولون العرب

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زيكا يوضح لـ في الجول: لماذا ترك الإسماعيلي وعاد إلى المقاولون العرب زيكا يوضح لـ في الجول: لماذا ترك الإسماعيلي وعاد إلى المقاولون العرب

أكد محمد زيكا لاعب المقاولون العرب الحالي والإسماعيلي السابق إنه فضل العودة إلى بيته مجددا لأجل استعادة مستواه المعهود.

وكان زيكا قد انضم للإسماعيلي في عام 2013، ولكنه لم يشارك باستمرار خلال تلك الفترة بالإضافة لعدم شعوره بالتقدير المناسب مع الفريق.

هذا كله جعل زيكا يطلب الرحيل في الفترة الأخيرة وقام بالانقطاع عن تدريبات الدراويش. ليوافق مجلس إدارة الإسماعيلي على رحيله.

وعن العودة إلى المقاولون العرب قال زيكا لـFilGoal.com: "تواجد حسن شحاتة على رأس المنظومة الفنية لنادي المقاولون جعلتني استقر وبلا تردد على العودة للنادي".

وأضاف " كنت أمتلك العديد من العروض داخل ولكنني أردت العودة إلى المقاولون".

وعن مستواه مع الإسماعيلي قال زيكا: "لقد كنت أنا السبب. ظلمت نفسي ولم أهتم بتطوير أدائي إلى جانب الظروف داخل وخارج الإسماعيلي لم تساعدني على ذلك".

وأتم "الآن هدفي الأساسي العودة إلى مستواي المعهود مع المقاولون لأجل تحقيق حلمي بالانضمام إلى منتخب مصر".

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فيديو اليوم السابع

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