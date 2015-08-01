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الشيخ: هناك سبب لعدم حلي مشكلتي مع الزمالك.. وسألعب للأهلي ولو ببلاش

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الشيخ: هناك سبب لعدم حلي مشكلتي مع الزمالك.. وسألعب للأهلي ولو ببلاش الشيخ: هناك سبب لعدم حلي مشكلتي مع الزمالك.. وسألعب للأهلي ولو ببلاش

أكد أحمد الشيخ لاعب المقاصة إنه سيلعب للنادي الأهلي حتى ولو بدون مقابل وذلك بسبب "الاحترام والتقدير" الذي أظهره النادي معه.

الأهلي أعلن رسميا تعاقده مع لاعب وسط مصر المقاصة أحمد الشيخ لمدة 5 سنوات.

الزمالك قرر شكوى أحمد الشيخ إلى بتوقيعه لناديين وقدم الأوراق إلى اتحاد الكرة.

ومنح اتحاد الكرة فرصة للأندية لقيد اللاعبين بالعقود القديمة والتي ينتهي الأخذ بها بنهاية الشهر الجاري.

وعن الأزمة تحدث أحمد الشيخ قائلا: "كان هناك طريقة لحل الأزمة وديا ولكني لم أرد ذلك".

وأضاف في تصريحات مع قناة الحياة 2 "لن أجلس مع شخص هاجمني وهاجم والدتي. هذا شيء مرفوض".

وعن اللعب للأهلي قال لاعب وسط المقاصة "سألعب للنادي الأهلي ولو ببلاش".

وأتم "الاحترام والتقدير من النادي الأهلي يجعلني أرغب في اللعب هناك حتى ولو دون مقابل".

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