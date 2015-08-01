جداريتان لقناة السويس فى حفل الافتتاح ومبادرات شعبية لتوزيع أعلام مصر

قالت الدكتورة منى الصياد، عضو اللجنة المشكلة من هيئة قناة السويس للإشراف على حفل افتتاح القناة أن تجهيزات الجداريات الفنية والتماثيل على مدخل القناة الجديدة اقترب من الانتهاء.

وأشارت د منى الصياد إلى أن الدكتور عبد السلام عيد، أستاذ التصوير الجدارى بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية استلهم تصميم الجدارية من تمثال إيزيس الفرعونى رمز الأمومة والقوة والعطاء فى الحضارة الفرعونية، وأكدت الصياد أن الكلمة التى كتبت على الميدالية حملت رمز قومى مصرى وحدث تاريخى وهو تاريخ 26 يوليو 1956 لنؤكد للعالم أن قناة السويس مصرية فى أرض مصرية بتمويل مصرى".

وأضافت الصياد أن الجدارية الثانية صممت لتحمل 103 سوار تحمل أعلام الدول التى تعبر سفنها قناة السويس، ويتوسطها كرة أرضية ضخمة يحيط بها جناحا حورس رمز القوة والقيادة كدلالة رمزية على قوة العامل المصرى الذى لا يعرف المستحيل فى تحقيق حلم شق قناة السويس الجديدة.

وتحمل الكرة فى منتصف الجدارية شعار هيئة قناة السويس الجديدة، وهو عبارة عن سفينتين متداخلتين بداخلها رمز الهيئة (ق: س) بألوانها البراقة من الزجاج الملون والرخام والفسيفساء التى تتفاعل مع ضوء الشمس لتضوى وتتلألأ احتفالا بهذا الحدث.

قال سليمان الحوت منسق الحملة : "حرصا منا على المشاركة الشعبية والاحتفال فى كل مكان بهدية أم الدنيا لكل الدنيا ستنطلق اليوم السبت 1 أغسطس مبادرة مصر بتفرح وأنا مصرى وبافتخر ويتضمن توزيع 5000 تى شيرت وكاب و2000 علم مصرى على السائقين والشباب فى الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة الإسماعيلية منها منطقة الموقف الجديد وميدان الممر وموقف الفردوس التى تشهد كثافات مرورية وتواجد ملحوظ من المواطنين"

وأشار الحوت، إلى أن الهدف من تدشين المبادرة هو المشاركة فى فعاليات حدث عالمى تحت شعار "مصر بتفرح" وفى إطار المشاركة الشعبية لشباب مصر فى تجميل صورة الإسماعيلية ومصر أمام ضيوف القناة ملوك ورؤساء العالم.