ثقافة الإسماعيلية تبدأ احتفالاتها بالقناة الجديدة 7 أغسطس وحتى نهاية الشهر

قالت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، إن فرع الثقافة يستعد لاحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة فى الفترة من 7 أغسطس أى بعد الافتتاح بيوم واحد وحتى 30 أغسطس، وذلك عن طريق العروض الفنية والمحاضرات والندوات الثقافية والأمسيات الشعرية وورش الفنون التشكيلية.

وأشارت شيرين، إلى أن الاحتفالات تأتى ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، فى افتتاح القناة وتنظيم الاحتفالات مستوى الجمهورية فى توقيت واحد.

ومن جانبه، أكد الباحث سعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة، أن القناة الجديدة ستكون محورًا تنمويًا فى الضفة الشرقية من القناة، ويكون لها عامل كبير فى توفير فرص العمل للشباب، وبالنسبة للثقافة ومشاركتها فى الاحتفالات تأتى فى إطار التعاون بين مؤسسات الدولة.