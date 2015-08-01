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جامعة جنوب الوادى تشارك فى احتفالات قناة السويس الجديدة

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جامعة جنوب الوادى تشارك فى احتفالات قناة السويس الجديدة جامعة جنوب الوادى تشارك فى احتفالات قناة السويس الجديدة
أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، أن يوم افتتاح قناة السويس بمثابة عرس تاريخى لمصر وإنجاز يسطر بحروف من نور فى التاريخ.

وأضاف منصور، أن الجامعة استعدت لهذا اليوم بتغطية شاملة لقناة الجامعة فى معهد إعداد القادة مع شباب جامعات ورصد فرحتهم وآرائهم على الهواء مباشرة ورصد احتفالات محافظة قنا بهذا اليوم فى كل المراكز وتقارير من الشارع وإذاعة فرحة أبناء قنا بهذ العرس، كما تم عمل تقارير عن قناة السويس باللغة العربية والإنجليزية لإذاعتهما على القناة العربية والإنجليزية كما ستشارك الجامعة فى احتفالات القناة بوفد طلابى.

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مصر 365

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