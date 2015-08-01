موجز الصحافة المحلية: كاميرات سفارة النيجر تكشف علاقة الإرهابيين بقنصلية إيطاليا

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار الهامة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" حول تفريغ كاميرات سفارة النيجر، والتى كشفت علاقة الإرهابيين بتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.

وأكــدت مصــادر مطلعــة، أن أجهزة الأمــن توصلت لمعلومــات مهمة بخصــوص منفذى حــادث النيجر، والذيــن تجرى ملاحقتهم، وأشــارت تقارير أولية إلى احتمالية أن يكون الجناة على علاقة بمرتكبى حادث قنصلية إيطاليا بالقاهرة، واســتمعت أجهزة الأمــن لأكثر من 100 شــخص مــن شــهود العيــان فــى واقعــة إطــلاق الرصاص على ســفارة النيجــر بالهرم يــوم الأربعــاء الماضى بواســطة مجهولين، الأمر الذى أســفر عن استشهاد مجند وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشــفى الشــرطة بالعجوزة.

وقالت الأهرام، إن هناك ترحيب مصرى ـ سعودى "بإعلان القاهرة"، حيث أبدت الأوساط الرسمية المصرية والسعودية ارتياحها عقب صدور "إعلان القاهرة" فى ختام مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أمس الأول.

وأبرزت "أخبار اليوم" فى صدر صفحتها الأولى، القوات المسلحة قامت بتصفية 24 إرهابيًا فى الشيخ زويد، حيث وجهت قوات الأمن بشمال سيناء عدة ضربات استباقية لمعاقل تنظيم بيت المقدس فى إطار الحملة العسكرية للحرب على الإرهاب، والتى تدور رحاها بمنطقة جنوب الشيخ زويد، وروفح، والعريش، حيث تمكنت الحملة من تصفية 24 من عناصر بيت المقدس على الأقل فى عملية قصف جوى لمعاقل التنظيم بمنطقة جنوب الشيخ زويد أمس.

وكشفت "الشروق"، عن خطة تأمين افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدة اتخاذ وزارة الداخلية إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين أنحاء البلاد من وقوع أى "عنف إخوانى محتمل" أثناء احتفالات قناة السويس الجديدة، الخميس المقبل، فيما قال مصدر أمنى، إن "أجهزة الأمن ستتعامل بحسم وقوة مع كل من يحاول المساس بالأمن العام أو يفسد فرحة المواطنين".

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