أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة الرى ترفع درجة الطوارئ القصوى استعدادًا لموسم فيضان النيل

Google+ Print
وزارة الرى ترفع درجة الطوارئ القصوى استعدادًا لموسم فيضان النيل وزارة الرى ترفع درجة الطوارئ القصوى استعدادًا لموسم فيضان النيل
رفعت وزارة الرى حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع إدارات الرى المصرى بالسودان وأوغندا حتى نهاية موسم الفيضان الجديد "أكتوبر المقبل"، وذلك لاستقبال موسم فيضان النيل الجديد للسنة المائية الجديدة، بعد أن إشارات أجهزة أرصاد أعالى النيل بأجهزة الرى المصرى بالسودان، وصور الأقمار الصناعية بمركز التنبؤ بالوزارة، إلى بدء بشائر الفيضان بالسودان .

وأكدت مصادر مطلعة، أن قطاع مياه النيل يتلقى تقارير يومية من بعثة الرى المصرى بالسودان، برئاسة المهندس مجدى السيد حول تأثير معدلات الأمطار المتزايدة على الهضبة الإثيوبية، وذلك للحفاظ على منظومة الاتزان المائى بين حجم المنصرف والمطلوب لاحتياجات البلاد المائية، وحجم المطلوب تخزينة لتعويض الفاقد من منسوب المياه بالبحيرة، بالإضافة إلى تقرير بعثة الرى بأوغندا.

أضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مؤشرات فيضان النيل الجديد للسنة المائية الجديدة يتم تحديدها فى الأول من أغسطس من كل عام، وتستمر حتى يوليو السنة المقبلة، حيث تشير البيانات الواردة من مراكز الرصد والمتابعة إلى حجم الفيضان، وذلك وفقًا لرصد المعدلات المتزايدة لسقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية، مشيرًا إلى أنه يتم حساب حجم الوارد مع نهاية يوليو من كل عام، ويتم تقسيم هذا الوارد مع الخرطوم وفقًا لاتفاقية 1959 الموقعة بين والسودان.


>رئيس مصلحة الرى: قدرة إنتاج الكهرباء من قناطر أسيوط الجديدة 32 ميجاوات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»