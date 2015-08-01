"فى حب مصر": ندرس استبعاد من لم يفز فى الانتخابات السابقة من القائمة

قال مصطفى بكرى عضو اللجنة التنسيقية بقائمة "فى حب مصر "، أن تشكيل القائمة يشهد مفاجآت، موضحاً: "تضم كل الشخصيات والعناصر والأحزاب الرئيسية التى يثق بها المواطن، وهناك اتصالات مع كل الأطراف لنصل إلى قائمة تضم الجميع"، معلناً عن انتهاء القائمة من وضع البرنامج التفصيلى لها، مؤكداً أن هناك اقتراحًا باستبعاد كل من لم يفز فى انتخابات برلمانية سابقة، من اختياره فى القائمة مرة أخرى.

وأضاف "بكرى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قائمة غرب الدلتا تضم عناصر قوية جداً، وقادرة على الفوز من المرة الأولى دون إعادة، متابعاً: "وقائمة الصعيد، تضم عددًا كبيرًا من المرأة والأقباط والشخصيات العامة، التى لها ثقل جماهيرى"، لافتاً إلى أن الإعلان عن القائمة سيكون قبل فتح باب الترشح للانتخابات.

وأشار عضو اللجنة التنسيقية، إلى أن هناك اتفاقًا على أن يظل اسم القائمة كما هو، إضافة إلى تشكيل لجان رئيسية للقوائم الأربعة، والتى تقدم ترشحيها لعدد من أعضاء اللجنة التنسيقية .

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