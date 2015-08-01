العقيد ساطع النعمانى: الداخلية المصرية أقوى جهاز أمنى فى الشرق الأوسط

قال العقيد ساطع النعمانى، نائب مأمور قسم بولاق الدكرور السابق، إن وزارة الداخلية أقوى جهاز أمنى داخلى على مستوى الشرق الأوسط، لأنها تدار بعقلية احترافية فيها عقول من خير العقول التى أنجبتها مصر ، لافتًا إلى أن رجال الشرطة سيظلوا خادمين للشعب المصرى مهما كان الثمن.

وأضاف "النعمانى"، أثناء حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن ضباط الشرطة يعملون من أجل حوائج الناس، ولهم مميزات من أهل الجنة أهمها "عين باتت تحرس فى سبيل الله".

>