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"العين عليها حارس"..تعرف على وسائل الدفاع الطبيعية للعين ضد العوامل الخارجية

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"العين عليها حارس"..تعرف على وسائل الدفاع الطبيعية للعين ضد العوامل الخارجية "العين عليها حارس"..تعرف على وسائل الدفاع الطبيعية للعين ضد العوامل الخارجية
"العين عليها حارس" إحدى الحكم الشعبية القديمة التى يرددها البعض، وهناك بعض العناصر الأساسية بالعين التى خلقها رب العالمين عز وجل خصيصا لحماية العين والدفاع عنها من التعرض للأضرار الخارجية.

حول ذلك قال الدكتور أسامة النحراوى أستاذ جراحة العين بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليزر، إن من فضل رب العالمين على الإنسان أن خلق له طرقا ووسائل عديدة لدفاع العين عن نفسها وحمايتها من التعرض لبعض المخاطر الصحية الخارجية كالآتى:
>1)وجود العين داخل تجويف الجمجمة يجعلها فى أمان .
>2)وجود الحواجب والجفون والرموش والتى تمنع دخول الأجسام الغربية مثل الأتربة والدخان إلى العين.
>3)الرمش المستمر للجفون هذا بدوره يؤدى إلى ترطيب سطح العين وإعادة توزيع الدموع بالعين .
>4)وجود طبقة مائية أمام القرنية لحمايتها وحماية خلايا سطح العين والقرنية يساهم فى جعل العين رطبه وبحالة صحية سليمة، حيث إن هذه الطبقة تكون مغطاة بطبقة من الزيت التى تمدها بها الغدة الدهنية بالتالى تمنع تبخر الطبقة المائية .

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مصر 365