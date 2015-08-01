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استشهاد فتى فلسطينى برصاص الجيش الاسرائيلى فى الضفة الغربية

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استشهاد فتى فلسطينى برصاص الجيش الاسرائيلى فى الضفة الغربية استشهاد فتى فلسطينى برصاص الجيش الاسرائيلى فى الضفة الغربية
استشهد فتى فلسطينى فى الرابعة عشر من عمره برصاص الجيش الاسرائيلى خلال مواجهات وقعت الجمعة شمال مدينة رام الله فى الضفة الغربية المحتلة، كما افادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية.

وأوضحت المصادر لوكالة فرانس برس ان الفتى يدعى ليث فضل الخالدى، من مخيم الجلزون، وقد اصيب بطلقة فى الصدر عند حاجز عسكرى اسرائيلى قريب من بلدة بيرزيت وفارق الحياة بعد وصوله الى المستشفى.

وبحسب مصادر امنية فلسطينية فان شبانا فلسطينيين القوا حجارة باتجاه الحاجز الاسرائيلى، مشيرة الى ان الفتى اصيب بعيار نارى فى الصدر.

واكدت مصادر طبية ان الفتى عانى من نزيف حاد بعد اصابته فى الصدر، وانه توفى فى المشفى.

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