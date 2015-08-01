أوقات صيفية بنكهة "الباربكيو"

تشتهر معظم مناطق الخليج العربي بمناخها الصحراوي الجاف المعروف بدفئه، إلا أن بعض التحسّنات الطفيفة على المساءات الصيفية تجعل من استضافة حفلات الشواء المنزلية أمراً مرغوباً للسمر المتصل بأحاديث عن الأحوال والآمال، على إيقاع الضحكات والهمسات...

يتطلّب تأثيث جلسة تستقبل حفلات الشواء بعض الترتيب والتنظيم، كما يطلع "سيدتي. نت" يزن مخامرة من شركة "وسادة"، في ما يأتي:

1. مواكبة عروض البيع

من منّا لا يرغب في الحصول على الصفقة الأفضل، عندما يتعلّق الأمر بشراء الأثاث المنزلي؟ لذا، يُنصح باقتناء الأثاث الخارجي في غير موسمي الربيع والصيف للحصول على خصومات كبيرة وحقيقية، في هذا المجال.

2. الإصرار على شراء النوع الأفضل

ممّا لاشك فيه أن شراء الأثاث الخارجي يتطلّب البحث عن عناصر الراحة والأمان والدوام طويلاً خصوصاً، ممّا يستدعي الإصرار على اقتناء النوع الأفضل، لأن القطع رخيصة السعر لن تكون بالجودة الكافية للعيش حتى الموسم المقبل!

3. التجربة

عند شراء الأثاث الخارجي، يُنصح باللجوء إلى تجربة القطع المنوي اقتناؤها بغية فحصها، بدون تكبّد عناء التنبؤ بجودتها ومتانتها.

4. الوظيفة من ثم الشكل

عند شراء الأثاث الخارجي، يجدر أن ينصبّ الاهتمام الأولي على المواد المصنوع منها هذا الأثاث وليس على الشكل، علماً أن المواد المفضلة في هذا المجال والمعروفة بمقاومتها العوامل الجوية، كما بسهولة تنظيفها والعناية بها، هي: "الألومينيوم" و"البلاستيك" والــ"بي في سي" PVC والفولاذ والحديد المطروق والقش والخوص والخشب.

5. المظلات

في أيام الصيف الحارّة، لا شيء يقي من الشمس أكثر من الاستلقاء بالفيء. لذا، يجدر تخصيص ميزانية لشراء المظلات المخصّصة للمساحة الخارجية.

6. "الاكسسوارات"...

لن يكتمل الاسترخاء ضمن الجلسة الخارجية سوى بومضات من النور، الذي تحمله حاملات الشموع، وبلمسة جمال من أحواض الشتول... في هذا الإطار، يجدر فرض ذوق المالك الخاص على المكان، مع إيداع كل قطعة فيه تخبر قصة جميلة عنه.

7. عناصر الشواء

بصرف النظر عمّا تقوله الأرصاد الجوية عن أحوال الطقس المتقلبة في منطقتنا، فالأجواء تمتاز بالحرارة العالية صيفاً، إلا أن قضاء الأوقات في حدائق وأفنية المنازل يعدّ من بين الأنشطة الخارجية الأحب على قلوب العائلات العربية، بهدف المتعة بنكهات مدخنة لذيذة. في هذا الإطار، يجب البحث عن:

• شواية مناسبة لحجم المساحة الخارجية، على أن تُختار هذه القطعة بحسب نوع الوقود المستخدم أو المتوفّر، علماً أن الشواية تعمل على الفحم أو الحطب أو الكهرباء. أمّا في شأن حجم هذه القطعة، فإنه يتم قياسها بحسب سطح الطهي بوحدة الإنش المربع. في هذا الإطار، يجدر بالمالك اقتناء المقاس المناسب بحسب عدد أفراد عائلته ومدعويه، مع ضرورة البحث عن الصنف المحظي بخصوصية الأمان.

من جهة ثانية، يفضّل البعد عن التقليدية، لناحية حصر الاختيار باللون الأسود لهذه القطعة، بل يمكن معاينة الشوايات المصنوعة من أنواع الصلب الجيدة، كــ"الستاينلس ستيل" مثلاً، وبالألوان المتماشية وذوق المالك. في هذا السياق، يتوفّر تصميم للشواية شبيه بوحدة مطبخ كاملة، كما ذلك المصنوع من الطوب والخشب والصلب، والملبّي للحاجات المختلفة، كمساحتي التخزين والعمل، وحتى الديكور.

(ملاحظة: هذه الصور مقدمة من شركة "وسادة" المتخصصة في عالم الديكورات الداخلية والرفاهية المنزلية، والمنتشرة في أكثر من بلد حول العالم).

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