توقعات الأبراج اليوم السبت 2015/8/1

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 2015/8/1
>تميل امرأة برج الحمل إلى الرجل الذى يقاومها لأنها عادة لا تقاوم، خاصة إذا أضفنا جمال وجهها إلى روحها الشفافة وابتسامتها، ودائمًا تخاف أن تصبح عبدة أو أسيرة للرجل ولهذا جسدها غالٍ وتعتبره ملكًا لها ولا تهبه إلا حال تأكدها التام من شريكها فى الحياة فعلى الرجل أن يكون صبورًا جدًا إذا ما قرر الارتباط بفتاة برج الحمل.
حظك اليوم برج الثور يوم السبت 2015/8/1
>إذا كانت امرأة برج الثور لا تتأثر بأي كوكب من الكواكب التى تجعلها قاسية أو متعسفة مع عواطفها كامرأة برج الحمل أو الأسد أو متقلبة ومترددة كامرأة برج الحوت، لهذا نجدها تهوى اليوجا التى تجعلها تستطيع امتصاص كل الضغوط النفسية، فهى لديها قدرة على على تحمل الضغوط العصبية القاسية تجعلها تقبل الناس بعيوبهم ومميزاتهم فهى تتعامل مع أعدائها بتحفظ مهذب أما أحباؤها فستقبلهم كما هم بعيوبهم ومميزاتهم وستحاول تقويتهم.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 2015/8/1
>تحب امرأة الجوزاء فى الرجل ذكاءه وعمليته ونجاحه فى حياته العملية، لكنها ستنتقد عدم اهتمامك بالفن والموسيقى والهوايات عمومًا، ولكنها رفيق مسل ومرح ستسحرك بأنوثتها وتعليقاتها الذكية ونكاتها المرحة وخيالها الوردى.
حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 2015/8/1
>سيدة السرطان اقتصادية جدًا وسوف تدخر الكثير كما أنها تعشق بيتها وأسعد أوقاتها تقضيها فى الطهى وترتيب الملابس، انتماؤها لك أبدى وعندما تضييق بها الدنيا تظل صابرة حتى يأتى الفرج من عند الله فهى تتميز بصبر يفوق صبر أيوب.
حظك اليوم برج "الأسد" يوم السبت 2015/8/1
>هذه السيدة لن تسجد تحت قدميك مهما كانت قوة مشاعرها بل سوف تكتفى بأن تسمح لك بامتلاك قلبها وسوف تقابلك فى منتصف الطريق، فلا تخدع فى ذلك المظهر الرقيق والأسلوب الناعم والعيون الناعسة التى تهتز رموشها خجلاً، فذلك كله أسلوب هى تعلم أنها تجنى منه الكثير فإذا أهملتها أو انتهى بأى شكل وجرحت كرامتها سوف تكشر عن أنيابها وتظهر طبيعتها النارية بشكل قاسى ومتمرد وإذا كانت فلا تتمادى فهى تسن أظافرها لتنقض فى اللحظة المناسبة.
حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 2015/8/1
>هذه السيدة عاقلة ورزينة تقوم بالأعمال التقليدية بمنتهى الكفاءة ولكن يعيبها عدم اعتدال مزاجها فى بعض الأحيان وينعكس عليها بتصرفات مزعجة أو مناقشات لاذعة فهى قد تبالغ فى رد فعلها على ى خطأ تلاحظه وتعظم كل مشكلة صغيرة تواجهها ما يسبب الضيق والانزعاج لباقى أفراد الأسرة.
حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 2015/8/1
>أسلوبها فى دراسة وتحليل كل ما يقابلها فى حياتها يجعلها تتناقش معك فى أى موضوع وتنظر له بعيون مكبرة كالميكروسكوب وتبحث جميع جوانبه حتى تصل للنتيجة الصحيحة، قد تمل من كثرة المناقشات والتحليلات ولكن تمهل فبدونها لن تستطيع البت فى كثير من المواضيع التى تقابلها فى حياتك مع مولودة برج الميزان.
حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 2015/8/1
>امرأة برج العقرب شديدة الغيرة، قد تنعم بنغمات صوتها الملائكى، وسوف تندهش من قوة ونبرة صوتها فى حالات غضبها، فمثلا امرأة برج العقرب لن تسمح لك بمجاملة إحدى الزميلات وفى نفس الوقت لن تتقبل منك غيرتها عليها.
حظك اليوم برج القوس يوم السبت 2015/8/1
>لا تضتيقها وتكدر صفو مزاجها بالشجار والنبرات العالية، طبيعتها لا توحى بسرعة الغضب، لكنها فى نفس الوقت لديها كلمات وتصرفات قوية يمكنها أن توصل رسالة الغضب هذه، وهى تكره التشبث بالرأى والعناد والضوضاء وكثرة الكلام وتحكم عقلها أولاً فى كل تصرفاتها وأن كانت تحتاج لدرع يحميها من تصرفاتها العاطفية وما ينتج عنها.
حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 2015/8/1
>هى سيدة مجتمع باهرة لسياستها ولباقتها ورقتها خصوصا مع الرجل، فإما أن تشعره أنه الحماية وبدونه لن تستطيع العيش ومواجهة الحياة أو تتحداه حتى تحفزه على الفوز بها، وفى كلتا الحالتين تكون عملية وأخلاقها رزينة وتسعر وراء مرادها وهو اختيار الرجل المناسب الذى سيصبح ذي شأن اجتماعى ومادى وآبًا متكاملاً لأولاده.
حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 2015/8/1
>هى تعجب بالرجل الأنيق الذى يظهر بين اصحابه بشخصية جذابة ومهذبة، سوف تتم بمركزك الاجتماعى أكثر من حسابك فى البنك فهى لن تهتم بأن تكون أغنى رجل بقدر اهتمامها باحترام وتقدير الناس لك وتذكر أنها للن تقبل رجلاً غير صادق مع نفسه.
حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 2015/8/1
>كثير من الرجال يتهافتون على الفوز بقلب امرأة برجل الحوت، فهى أنثى بمعنى الكلمة دائمًا لديها أفعال وأقوال تعبر عن الأنوثة الطاغية، ستفاجئك بوضع يدها داخل جيب معطفك كالبة الدفء وهى تركن رأسها على كتفك ستقلك كما أنت ولن تلومك على أى خطأ.
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