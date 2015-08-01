أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غلق قناة الشرق الإخوانية.. وقيادى بمجلس الجماعة بتركيا: الجميع خذلونا

Google+ Print
غلق قناة الشرق الإخوانية.. وقيادى بمجلس الجماعة بتركيا: الجميع خذلونا غلق قناة الشرق الإخوانية.. وقيادى بمجلس الجماعة بتركيا: الجميع خذلونا
أعلن هيثم أبو خليل، القيادى بالمجلس الثورى التابع لجماعة الإخوان بتركيا، غلق قناة الشرق الإخوانية مساء اليوم الجمعة.

وقال أبو خليل فى بيان له: "توقفت قناة الشرق منذ قليل"، مضيفا إن الاستثمار فى الإعلام يحتاج إلى تدفقات مالية متتالية "خاصة لقناة يخشى بالطبع المستثمرين وأصحاب البزنس فى دعمها ولو حتى بإعلان على شاشتها".

وتابع: "كنا نتوقع أن يقف معنا من هم على نفس الخط لكن للأسف خذلنا الجميع تحت حجج واهية سببها الرئيسى للأسف ليس كما يدعون قصر ذات اليد وعدم استطاعة المساعدة".


>- 12سبتمبر أولى جلسات محاكمة محمد ناصر مذيع قناة الشرق الإخوانية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365