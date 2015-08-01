غلق قناة الشرق الإخوانية.. وقيادى بمجلس الجماعة بتركيا: الجميع خذلونا

أعلن هيثم أبو خليل، القيادى بالمجلس الثورى التابع لجماعة الإخوان بتركيا، غلق قناة الشرق الإخوانية مساء اليوم الجمعة.

وقال أبو خليل فى بيان له: "توقفت قناة الشرق منذ قليل"، مضيفا إن الاستثمار فى الإعلام يحتاج إلى تدفقات مالية متتالية "خاصة لقناة يخشى بالطبع المستثمرين وأصحاب البزنس فى دعمها ولو حتى بإعلان على شاشتها".

وتابع: "كنا نتوقع أن يقف معنا من هم على نفس الخط لكن للأسف خذلنا الجميع تحت حجج واهية سببها الرئيسى للأسف ليس كما يدعون قصر ذات اليد وعدم استطاعة المساعدة".

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