بالصور.. إبطال مفعول حزام ناسف ربطه إخوانى حول زوجته بعدما هددت بالإبلاغ عنه

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من إبطال مفعول حزام ناسف ربطه إخوانى لزوجته أثناء نومها، بعدما هددت بالإبلاغ عنه لتصنيع المواد المتفجرة والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة.

بدأت الواقعة حينما توجهت سيدة إلى نقطة شرطة بشتيل، وأبلغت القوات أن زوجها ربط حول جسمها حزام ناسف بعدما هددته بالإبلاغ عنه نظراً لتصنيعه مواد متفجرة تستخدم فى استهداف قوات الجيش والشرطة، وعلى الفور اتصل رجال المباحث بإدارة المفرقعات والتى تمكن رجالها من إبطال مفعول الحزام الناسف، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه أمر العميد محى سلامة مفتش قطاع شمال أمبابة، بتكثيف التحريات حول الواقعة، والعمل على سرعة ضبط وإحضار زوج السيدة للتحقيق معه.



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