الأوقاف تطالب بإدارج جبهة علماء الأزهر الإخوانية ضمن الكيانات الإرهابية

طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسرعة إدراج ما يسمى بجبهة علماء الأزهر الإخوانية ضمن الكيانات الإرهابية، واعتبار ما تبثه عبر موقعها الإلكترونى من جرائم الإرهاب الإلكترونية، وذلك نظرا لإساءتها للدين والوطن، ولاستغلالها اسم الأزهر الشريف وهو منها براء ولأن من يستغلون هذا الاسم هم عناصر إخوانية متطرفة.

وأكد فى بيان له، اليوم، على اتخاذ مواقف سريعة وحاسمة تجاه كل من يثبت انتماؤه لهذه الجبهة المحظورة أو عضويته بها أو تأييده لها، وكذلك من يثبت انتماؤهم إلى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الجناح الإرهابى الفكرى للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وكل من يوقعون على أى بيانات إرهابية ضد الدين أو الوطن.

وقال الوزير: "إننى أؤكد أن كل من يتقاعس فى مواجهة هؤلاء أو يتستر عليهم هو خائن لدينه ووطنه وللأمانة التى ائتمنه الله عليها، والمسئولية التى ولاه الوطن إياها، وأن هذه المرحلة لا تحتمل الأيدى المرتعشة أو إمساك العصا من المنتصف، فإما نكون أو لا نكون فى مواجهة هذا الإرهاب الغاشم".

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