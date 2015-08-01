أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأوقاف تطالب بإدارج جبهة علماء الأزهر الإخوانية ضمن الكيانات الإرهابية

Google+ Print
الأوقاف تطالب بإدارج جبهة علماء الأزهر الإخوانية ضمن الكيانات الإرهابية الأوقاف تطالب بإدارج جبهة علماء الأزهر الإخوانية ضمن الكيانات الإرهابية
طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسرعة إدراج ما يسمى بجبهة علماء الأزهر الإخوانية ضمن الكيانات الإرهابية، واعتبار ما تبثه عبر موقعها الإلكترونى من جرائم الإرهاب الإلكترونية، وذلك نظرا لإساءتها للدين والوطن، ولاستغلالها اسم الأزهر الشريف وهو منها براء ولأن من يستغلون هذا الاسم هم عناصر إخوانية متطرفة.

وأكد فى بيان له، اليوم، على اتخاذ مواقف سريعة وحاسمة تجاه كل من يثبت انتماؤه لهذه الجبهة المحظورة أو عضويته بها أو تأييده لها، وكذلك من يثبت انتماؤهم إلى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الجناح الإرهابى الفكرى للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وكل من يوقعون على أى بيانات إرهابية ضد الدين أو الوطن.

وقال الوزير: "إننى أؤكد أن كل من يتقاعس فى مواجهة هؤلاء أو يتستر عليهم هو خائن لدينه ووطنه وللأمانة التى ائتمنه الله عليها، والمسئولية التى ولاه الوطن إياها، وأن هذه المرحلة لا تحتمل الأيدى المرتعشة أو إمساك العصا من المنتصف، فإما نكون أو لا نكون فى مواجهة هذا الإرهاب الغاشم".


>- وزير الأوقاف: بعض منشقى الجماعات يتبادلون الأدوار لتسميم المجتمع
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365