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"الأوقاف" تعاقب أئمة خالفوا "الخطبة الموحدة" وتستبعد خطباء المكافأة

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"الأوقاف" تعاقب أئمة خالفوا "الخطبة الموحدة" وتستبعد خطباء المكافأة "الأوقاف" تعاقب أئمة خالفوا "الخطبة الموحدة" وتستبعد خطباء المكافأة
عاقبت وزارة الأوقاف، عددا من خطباء المكافأت والأئمة لمخالفتهم تعليمات الوزارة، ففى بعض المساجد بمحافظة الفيوم بمساجد الزاوية الشهير بالسيدة عائشة التابع لأوقاف سنورس ثان، لم يلتزم الخطيب "حمادة أحمد" بالخطبة الموحدة.

كما عاقب وكيل الوزارة الدكتور عبد الناصر نسيم، المخالفين لعدم الالتزام بالخطبة الموحدة فى مساجد الشيخ عتمان بالكعابى والرحمن بجوار الموقف، والكعابى الجديدة، أدى الخطبة، والمسجد الشرقى القديم التابع لأوقاف سنورس ثان، والمسجد الشرقى الجديد التابع لأوقاف سنورس ثان.

وقرر نسيم، إلغاء تصريح "عبد الرحيم محمد فرجانى" ومنعه من إلقاء الخطب بمحافظة الفيوم وأخذ إقرار مكتوب عليه بعدم ارتقاء المنابر لخطورته على الدعوة، وخصم حافز الـ200% لمدة شهر من الشيخ محمود عمر عبد الباقى، وخصم مكافأة شهر من "محسن عويس عبد القادر" مع إنذاره إلغاء التصريح حال تكرار المخالفة، وخصم حافز الـ200% لمدة شهر من الشيخ "أحمد عبد الرحمن سعداوى"، حيث رصدت المديرية جميع المخالفات خلال حملة تفتيشية مكبرة ترأسها وكيل الوزارة الجمعة.

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