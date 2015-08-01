"الصحة":بدء تطبيق مبادرة السيسى لعلاج مليون مريض بفيرس سى بـ3 محافظات

أعن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، بدء تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون مصاب بفيرس سى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر فى 3 محافظات هى: "الأقصر، وبورسعيد، وأسوان".

وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه خاطب وزارة الدفاع لبدء مسح طبى شامل للكشف عن إصابات فيرس سى بين المجندين الجدد وعلاجهم من الفيرس، مشيراً إلى أنه سيخاطب جميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، لبدء توقيع الكشف الطبى عليهم، لعلاجهم ضمن المبادرة على نفقة التأمين الصحى.

وأشار الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، إلى أن شركات الدواء الوطنية خصصت 25% من إنتاجها للسوفالدى المصرى لعلاج مرضى فيرس سى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أنه سيتم توفير السوفالدى المصرى فى برامج العلاج على نفقة الدولة ومراكز الكبد، بسعر 680 جنيهًا للعبوة الواحدة.

اسمع الخبر.. توفير سوفالدى المصرى بالعلاج على نفقة الدولة بـ680 جنيها