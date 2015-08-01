"الزراعة": تحصيل 30 مليون جنيه من الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية

أكد تقرير صادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، تحصيل 30 مليون جنيه مبدئيا من مستحقات الدولة لدا الشركات المخالفة بالطرق الصحراوى "مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية" وهم مستثمرون أخذوا الأرض بهدف الزراعة لكن حولوها إلى منتجعات سياحية وعمرانية، وبدء الحجز الإدارى على جميع الشركات التى لم تقنن أوضاعها وفقا للقانون والتى خالفت العقود المبرمة بين الهيئة والشركات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وقال التقرير، إن اللجان الفنية بالهيئة انتهت من حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية التى تستهدف مساعدة الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى اعتمدت على تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، وفحص جميع ملفات الشركات الاستثمارية بطريقى مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية الصحراويين، وبدء الحجز الإدارى وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة، والذين لم يتقدموا للهيئة لتقنين أوضاعهم بعد منحهم عدة مرات مهلة لتقنين أوضاعهم.
>- اسمع الخبر.. تفاصيل توزيع 803 عقود على منتفعى أراضى الإصلاح الزراعى
حصر مخالفات الطرق الصحراوية
>وقال التقرير، إن اللجان الفنية بالهيئة انتهت من حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية التى تستهدف مساعدة الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى اعتمدت على تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، وفحص جميع ملفات الشركات الاستثمارية بطريقى مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية الصحراويين، وبدء الحجز الإدارى وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة، والذين لم يتقدموا للهيئة لتقنين أوضاعهم بعد منحهم عدة مرات مهلة لتقنين أوضاعهم.
موضوعات متعلقة :
>- اسمع الخبر.. تفاصيل توزيع 803 عقود على منتفعى أراضى الإصلاح الزراعى