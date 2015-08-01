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السعودية تعليقا على حرق الرضيع الفلسطينى: عمل همجى ووحشى

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السعودية تعليقا على حرق الرضيع الفلسطينى: عمل همجى ووحشى السعودية تعليقا على حرق الرضيع الفلسطينى: عمل همجى ووحشى
أدانت المملكة العربية بأشد العبارات الجريمة الإرهابية البشعة التى نفذها مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الجمعة، وأدت إلى حرق رضيع فلسطينى بمنزله فى قرية (دوما) بمدينة نابلس الفلسطينية وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق شديدة.

وعبر وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، فى بيان صحفى، عن استنكار المملكة العربية السعودية الشديد لهذا العمل الهمجى والوحشى الذى تم دون وازع من أخلاق أو ضمير أو إنسانية محملاً سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن هذا العمل الإجرامى ضد الفلسطينيين.

وطالب الجبير المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لحماية الفلسطينيين من الممارسات العدوانية للمستوطنين الإسرائيليين.

ونقل وزير الخارجية تعازى المملكة لأسرة الرضيع ولفلسطين حكومةً وشعباً معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من أسرته.


>السفير الفلسطينى بالقاهرة عن حرق الرضيع: سنذهب إلى كل المحافل الدولية

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مصر 365

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