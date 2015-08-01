أسوان تستعد للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة بأطول علم لمصر

اختتم أهالى أسوان - منذ أيام قليلة - حملة جمع التوقيعات على أطول علم لمصر على مستوى العالم بطول 12 ألف متر لإهدائه للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس القادم كدعم ومساندة ومباركة لهذا المشروع القومى العظيم وعرفانًا بالجميل وتضامنًا مع الدولة في حربها ضد الإرهاب ليدخل بذلك علم مصر موسوعة "جينس ريكورد" حيث من المقرر أن يوقع عليه نحو 54 ألف شخصية بدأت بتوقيع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لأسوان.

تجدر الإشارة إلي أن اتحاد مصر لجمعيات ذوى الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة مصر 2020 هى الجهات المنفذة لهذه الفكرة والمبادرة بمشاركة أكثر من 500 مؤسسة قاموا بتخصيص 504 أمتار لكل محافظة لتسجيل توقيعات ألفين مواطن من الشباب وذوى الإعاقة به.

في نفس السياق تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية في احتفالات الأسبوع الثقافي للبعثة المصرية بدولة مالاوي بمناسبة احتفالات مصر بثورة 23 يوليو وافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة وذلك في الفترة من 26 يوليو الجار وحتى 2 أغسطس المقبل.

أقام السفير ماهر العدوي سفير مصر بدولة مالاوى حفل للجالية المصرية والعربية في ليلنجواى عاصمة مالاوى ، وتم خلالها توجيه تهنئة باسم جميع المصريين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس.

وأوضح شعبان حسين مدير فرقة أسوان للفنون الشعبية أن فرقة أسوان للفنون الشعبية التي تشارك في الاحتفال ممثلة لمصر بناءاً علي توجيهات الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة وبإشراف للدكتورة كاميليا صبحي رئيس قطاع العلاقات الثقافية والخارجية، وبدعم من محافظ أسوان مصطفي يسرى، وأنه تأتي استضافة مالاوى للاحتفال بثورة 23 يوليو وقناة السويس الجديدة للتأكد على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وأيضًا أهمية التواصل الثقافي بين الشعوب الأفريقية والتاريخ المشترك فيما بينهم.



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