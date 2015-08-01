رئيس جامعة كفر الشيخ: سنشارك فى احتفالات افتتاح القناة بحفل فنى كبير

أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ فى تصريح خاص لليوم السابع اليوم الجمعة أن الجامعة ستشارك فى الاحتفالات بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة التى ستسهدها محافظة كفر الشيخ ابتداء من الاثنين المقبل برفع الإعلام فى كل كليات الجامعة والتصميمات التى صممتها المهندسة مروة خفاجة لقناة السويس الجديدة "طوابع وعملات"، وتم إرسال نسخ منها للمجلس الأعلى للجامعات للمشاركة فى مسابقة تصميم طوابع وعملات تعبر عن القناة الجديدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف القمرى أنه من المقرر مشاركة المحافظة فى احتفالاتها بافتتاح القناة بمراكز ومدن المحافظة بعدد من الطلاب والطالبات من أبناء تلك المراكز والمدن وآخرين من مدن أخرى، كما سيقام حفل غنائى وموسيقى مساء يوم افتتاح قناة السويس الجديدة.