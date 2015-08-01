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رئيس جامعة كفر الشيخ: سنشارك فى احتفالات افتتاح القناة بحفل فنى كبير

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رئيس جامعة كفر الشيخ: سنشارك فى احتفالات افتتاح القناة بحفل فنى كبير رئيس جامعة كفر الشيخ: سنشارك فى احتفالات افتتاح القناة بحفل فنى كبير
أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ فى تصريح خاص لليوم السابع اليوم الجمعة أن الجامعة ستشارك فى الاحتفالات بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة التى ستسهدها محافظة كفر الشيخ ابتداء من الاثنين المقبل برفع الإعلام فى كل كليات الجامعة والتصميمات التى صممتها المهندسة مروة خفاجة لقناة السويس الجديدة "طوابع وعملات"، وتم إرسال نسخ منها للمجلس الأعلى للجامعات للمشاركة فى مسابقة تصميم طوابع وعملات تعبر عن القناة الجديدة.

وأضاف القمرى أنه من المقرر مشاركة المحافظة فى احتفالاتها بافتتاح القناة بمراكز ومدن المحافظة بعدد من الطلاب والطالبات من أبناء تلك المراكز والمدن وآخرين من مدن أخرى، كما سيقام حفل غنائى وموسيقى مساء يوم افتتاح قناة السويس الجديدة.

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