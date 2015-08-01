الشاى الأخضر يقلل امتصاص النشا ويكافح السمنة والسكرى

الشاى الأخضر قد يحقق لك حلم الرشاقة ويخلصك من كابوس السمنة، حسب آخر الأبحاث الطبية التى نشرت مؤخراً، وأشرف عليها علماء من جامعة بوزنان للعلوم الطبية فى بولندا.

وأشارت الدراسة أن مستخلص الشاى الأخضر يساهم فى الحد من امتصاص كمية النشا – أحد أنواع الكربوهيدرات – الموجود فى الأطعمة والوجبات التى يتناولها الإنسان، وكما ساهم فى تقليل هضمها وبالتالى تقلل من السعرات الحرارية التى يتناولها الإنسان، وذلك بفضل احتوائه على قدر كبير من المركبات البوليفينولية.

وشملت الدراسة 28 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 19 و28 عاماً، صاموا عن الطعام والشراب لمدة 12 ساعة ثم قاموا بأكل طبق من الكورنفليكس، ثم تناول بعضهم 4 جرامات من مستخلص الشاى الأخضر ، وهى تكافئ تناول عدة أكواب من الشاى الأخضر.

وأضاف العلماء البولنديون أن هذه النتائج مثيرة للغاية، وتؤكد فاعلية مستخلص الشاى الأخضر فى علاج السمنة ومرض السكر من النوع الثانى .

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة نيتشر "Nature"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والثلاثين من شهر يوليو الجارى.

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