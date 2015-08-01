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احذر.. ضغوط العمل تصيبك بالاضطرابات عقلية

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احذر.. ضغوط العمل تصيبك بالاضطرابات عقلية احذر.. ضغوط العمل تصيبك بالاضطرابات عقلية
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن زيادة ضغوط العمل يمكن أن تزيد من مرات الحصول على إجازة مرضية لما تسببه من اضطرابات عقلية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات من نحو 12000 عامل فى السويد، على مدى خمس سنوات، ووجد الباحثون أن حوالى 8 فى المئة من العاملين حصلوا على إجازة مرضية بسبب اصابتهم باضطرابات عقلية ناتجة عن ضغوط العمل، كما كان ثلاثة أرباع الذين حصلوا على الإجازات المرضية كانوا من النساء.

ووجد الباحثون أن العمال الذين يعانون من ارتفاع معدل ضغوط العمل عليهم من قبل المديرين، مع إنخفاض الدعم الاجتماعى لهم كانوا أكثر عرضة للتعرض لاضطرابات صحية نفسية، وبالتالى الحصول على الكثير من الإجازات المرضية.

وأوضح الباحثون أن التدخين أحد العوامل التى تؤثر على الصحة العقلية، أيضا ويسبب اضطرابات عديدة بالمخ ويزيد فرص الحصول على إجازة مرضية.

وأضاف الباحثون أن المستويات العالية من النشاط البدنى قد قللت من الحصول على الإجازات المرضية، وبالتالى خفضت من اضرابات الصحة النفسية.

وقد نشرت الدراسة فى عدد أغسطس من مجلة الطب المهنى والبيئى، وجاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".
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