بالصور: جورج وأمل كلوني على الدراجة النارية

يبدو أن اللبنانية أمل علم الدين بدأت تتأقلم مع حياة ورغبات زوجها النجم العالمي George Clooney.

فقد التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للمحامية مع زوجها قرب بحيرة كومو في إيطاليا، وهما في جولة على الدراجة النارية.

والمعروف أنّ George البالغ من العمر 54 عاماً يعشق الركوب على الدراجة النارية.

يذكر أن المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين البالغة من العمر 37 عاماً، تتعالج لتستردّ بعض الوزن الذي سبق وفقدته لتغطّي شرايينها وعظامها الظاهرة، لأنها تعاني من مرض الأنوراكسيا أو فقدان الشهية.

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