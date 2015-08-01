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التسريب يرغم نجوى كرم على إصدار "سيد الرجال" رسمياً

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التسريب يرغم نجوى كرم على إصدار "سيد الرجال" رسمياً التسريب يرغم نجوى كرم على إصدار "سيد الرجال" رسمياً

الجمعة 31-07-2015 19:12

على الرغم من مرور أقلّ من شهر على إصدارها أغنية "بوسة قبل النوم"، أرغمت الفنانة نجوى كرم على إطلاق أغنية جديدة في أبلغ ردّ على مسرّبيها.
الأغنية تحمل عنوان "سيد الرجال"، وهي من كلمات نجوى، ومن ألحان جورج مارديروسيان، فيما التوزيع لعمر صباغ.
يذكر أن نجوى كانت قد طلبت من جمهورها عدم الاستماع إلى النسخة المسرّبة بانتظار النسخة الرسمية.
البعض قال إنّ هذه الأغنية ستحرق نجاح "بوسة قبل النوم"، والبعض الآخر رأى أن نجوى التي أصدرت ألبومات عدة طوال مسيرتها تحقق النجاح تلو النجاح من دون أن يحرق أحدها الألبومات الأخرى!
استمعوا إلى أغنية "سيد الرجال" لنجوى كرم هنا

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