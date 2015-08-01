بعد خروجها من السجن دينا الشربيني تعود إلى التمثيل

تعيش الممثلة دينا الشربيني هذه الأيام حالة من السعادة بعد قبول الطعن الذي تقدمت به للمحكمة المصرية ضد قرار وقفها عن التمثيل وأصبح من حقها ممارسة حياتها الفنية بشكل طبيعي حيث قررت المحكمة شطب القرار تماما.

وتستعد دينا للعودة مجددا من خلال مسلسل لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن وسيكون من إنتاج صادق صباح.

وكانت نقابة الممثلين قد أوقفت دينا عن التمثيل بعد الحكم عليها وسجنها عام في قضية تعاطي مخدرات وطبقا لقانون النقابة يقتضي عدم السماح بالعمل لمن سبق الحكم عليه خاصة في قضية جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة، وهو ما أدى بدينا إلى إقامة طعن على القرار في المحكمة ليتم الحكم أخيرا بقبول الطعن ومن ثم رفع قرار شطبها من النقابة.

وكان أخر ظهور لدينا من خلال برنامج"التجربة الخفية"في رمضان الماضي.