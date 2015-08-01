أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان -
المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بعد خروجها من السجن دينا الشربيني تعود إلى التمثيل

Google+ Print
بعد خروجها من السجن دينا الشربيني تعود إلى التمثيل بعد خروجها من السجن دينا الشربيني تعود إلى التمثيل

الجمعة 31-07-2015 22:27

تعيش الممثلة دينا الشربيني هذه الأيام حالة من السعادة بعد قبول الطعن الذي تقدمت به للمحكمة المصرية ضد قرار وقفها عن التمثيل وأصبح من حقها ممارسة حياتها الفنية بشكل طبيعي حيث قررت المحكمة شطب القرار تماما.
وتستعد دينا للعودة مجددا من خلال مسلسل لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن وسيكون من إنتاج صادق صباح.

وكانت نقابة الممثلين قد أوقفت دينا عن التمثيل بعد الحكم عليها وسجنها عام في قضية تعاطي مخدرات وطبقا لقانون النقابة يقتضي عدم السماح بالعمل لمن سبق الحكم عليه خاصة في قضية جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة، وهو ما أدى بدينا إلى إقامة طعن على القرار في المحكمة ليتم الحكم أخيرا بقبول الطعن ومن ثم رفع قرار شطبها من النقابة.

وكان أخر ظهور لدينا من خلال برنامج"التجربة الخفية"في رمضان الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي