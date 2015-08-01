بالصور.. مقتل 4 بتحطم طائرة سعودية في بريطانيا

تحطمت طائرة سعودية خاصة من طراز إمبراير فينوم 300 بالقرب من فارنبورو، هامبشاير البريطانية. الحادث نتج عنه وفاة أربعة أشخاص بما فيهم قائد الطائرة وذلك حسب تصريحات المتحدث الرسمي بمطار بلاكبوش.

> الطائرة والتي كانت تحاول الهبوط في مدرج مطار بلاك بوش في تمام الساعة ٣:٠٩ م انتهى بها المطاف خارج المدرج وبالتحديد في الموقف السيارات للتتحطم الطائرة كليا.

الطائرة الخاصة والتي تعود ملكيتها لسعودي لم ينجوا منها الركاب الثلاثة بالإضافة إلى قائد الطائرة وذلك بحسب مفتشة شرطة هامبشاير، أولغا فينر. لكن لم تسجل أي إصابات في منطقة المواقف المقابلة للمدرج. كما تصاعدت السحب السوداء والتي غطت موقع تحطم الطائرة المنكوبة. وبحسب تصريحات شهود عيان لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تم سماع دوي كبير وبشكل مستمر لمحركات الطائرة قبيل سقوطها المفاجئ. وأضافوا بأن الطائرة سقطت بشكل تراجيدي وهي تحاول الهبوط لكنها تجاوزت سياج المطار للتحطم على منطقة المواقف.

الطائرة كانت في رحلة من ميلان بإيطاليا إلى بريطانيا وذلك بحسب تصريحات لوكالة برس أسوسييشن. كما أشارت أنظمة الملاحة بأن الطائرة قامت بعملية دوران غير إعتيادية قبيل الحادث، وذلك بوصولها لمنقطة الهبوط من ثم القيام بعميلة دوران حول المطار، لكن الدوران الأخير أرسل أربعة أشخاص إلى التابوت ودفن ٧ ملايين جنيه إستيرليني – قيمة الطائرة- على مشارف مطار بلاك بوش.

يذكر أن هيئة الطيران المدني أوضحت عبر حسابها على تويتر ” يأسف مكتب تحقيقات الطيران الإعلان عن تحطم طائرة خاصة -تسجيل سعودي- في مطار بلاكبوش ببريطانيا اليوم الساعة 14:08″.

> وأضافت الهيئة “التقرير الأولي يفيد بوجود 4 أشخاص على متن الطائرة، ومكتب تحقيقات الطيران يعين ممثلًا معتمدًا لمساندة مكتب التحقيقات البريطاني بالتحقيق في حادث الطائرة السعودية الخاصة في مطار بلاكبوش ببريطانيا، وسيصدر بيان تفصيلي حول حادثة سقوط الطائرة الخاصة بالتسجيل السعودي في مطار بلاكبوش في بريطانيا”.