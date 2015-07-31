“ريجاس” تفعل نظام التقسيط لتركيب الغاز الطبيعي بالمنازل في سوهاج

وافق المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس ادارة شركة غاز الاقاليم والعضو المنتدب، على تفعيل نظام التقسيط على المنازل والوحدات السكنية فقط، والعمل بنظام الكاش في توصيل المرافق للمصانع والشركات وجميع الاماكن التجارية والغير مخصصة للسكن، وأصدارتعليمات مشددة باستكمال توصيل شبكات الغاز لكل منطقة تم البدء فيها، قبل الدخول في منطقة أخرى، مع مراعاة علاج بعض المتخللات ببعض المناطق كعمارات لم تكن مشيدة أثناء إدخال الغاز بالمنطقة، أو عقارات مخالفة لشروط الترخيص، أو عدم مناسبة عرض الشارع، أو عدم توافر التهوية المناسبة، أو قدم طبيعة بعض المباني ذات الأسقف الخشبية.

> ومن ناحية أخرى أكد مصدر بشركة غاز الاقاليم ( ريجاس ) بسوهاج انه يتعين على مواطني مدينة طهطا الراغبين في توصيل مرفق الغاز الطبيعى التوجة الى فرع الشركة بميدان الثلاث وزات بطهطا، على أن يصطحب معه عقد أيجار أو تمليك للوحدة السكنية وبطاقتة الشخصية، بالاضافة الى أيصال سداد أحد المرافق سواء ماء أو كهرباء، وان اراد الدفع بنظام الدفعة الواحدة فتكلفتها 1555.5، ويمكنه تقسيط المبلغ من عام الى 7 أعوام على أن يدفع مبلغ 245 مقدم للبدء فى التركيب، ويتم توزيع المبلغ المتبقي على فواتير الشهر بناء على طلبه وأختياره عدد سنوات التقسيط، أما فيما يخص التوصيل لاي مكان تجاري أخر فعليه دفع مبلغ المقايسة التي تحددها لجنة من الشركة دفعة واحدة.