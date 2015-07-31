بعد مقتل طفل..الأمن الفلسطينى يعلن عزمه ملاحقة المستوطنين الإسرائيليين

أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مساء الجمعة عزمها على "ملاحقة" المستوطنين المسئولين عن هجمات على فلسطينيين بعد مقتل طفل فلسطينى اثر قيام مستوطنين متطرفين بإحراق منزل فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث الرسمى باسم الأجهزة الامنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميرى أن المستوطنين الذين "ارتكبوا جرائم ارهابية بحق ابناء شعبنا وخاصة جريمة اليوم الجمعة بحرق وقتل عائلة دوابشة فى نابلس اصبحوا من الان مطلوبين وملاحقين للأمن الفلسطيني".

>