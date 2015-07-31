الحكومة التونسية تنفى الاتجاه لسلب الحريات

نفى المستشار الإعلامى لرئاسة الحكومة التونسية ظافر ناجى وجود أى نية لسلب الحريات أو الإنقاص منها.

جاءت تصريحات المستشار الإعلامى ردا على الشائعات التى انتشرت مؤخرا على بعض مواقع التواصل الإجتماعى بأنه تم القبض على المواطن عبد الفتاح سعيد إثر نشره صورة كاريكاتيرية لرئيس الوزراء الحبيب الصيد.

وأوضح ناجى أنه تم القبض على المتهم على خلفية تورطه فى احدى القضايا الإرهابية.

وشدد المستشار الإعلامى على ضرورة عدم استغلال قانون مكافحة الإرهاب الجديد وتشويهه فى مثل تلك القضايا.

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