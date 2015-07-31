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عطور مبتكرة من نعمه Ne’emah

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عطور مبتكرة من نعمه Ne’emah عطور مبتكرة من نعمه Ne’emah

الجمعة 31-07-2015 17:43

بيروت- سيدتي نت

إليك كيفية اختيار لحظة معينة وتجسيدها في قطرات وتخليدها في قارورة كرائحة عطرية. هذا هو الهدف الوحيد الذي تقدمه دار نعمه للعطور. ندعوك لمشاركتنا في التعرف على جديد هذه الدار في سطور مع خبير العطور الكويتي محمد نعمه.
تضم المجموعة أكثر من 40 عطراً فريداً، غالبيتها مبتكرة لتناسب الرجال والنساء معاً، وعدد قليل منها مخصص للرجال تحديداً١٠.
العطور:
يُعتبر عطر "LAYA" بمعنى "السيدة" من بين أكثر العطور مبيعاً، وهو يحتفي بجوهر الأنوثة من خلال شذا الفانيليا المغلف بالنفحات المسكية الفواحة.
أمّا العطر الآخر والآسر من نعمه فهو “Desert Rose” الذي يذكّرنا بالوردة الجميلة التي تنمو بأعجوبة بين الكثبان الرملية. عطر زهري يمتاز بباقة من نفحات الياسمين وزهر البرتقال التي يعبق بها القلب، فضلاً عن مقدّمة حمضية فاكهية وقاعدة خشبية مسكية.
"Ne’emah Scent" هو عطر شرقي مميز ينفرد بمقدّمة من نفحات الفلفل والهيل، وبقلبٍ ينبض بشذا الورد وقاعدة مفعمة بنفحات الفانيليا والقريضة العنبرية.
"Shahla" هو عطر زهري يجمع في مقدّمته بين النفحات الحمضية وروائح الأوراق الخضراء، ويتسم بقلب من الورد والسوسن وينتهي بقاعدة مسكية.
أخيراً، يُعتبر عطر "Ne’emah Pour Homme" أحد الإبداعات الخاصة بدار نعمه. كما يتميز برائحة تابلية ممزوجة بخلاصة الحامض والفلفل والمسك، ابتكره محمد خصيصاً ليناسب الرجل العصري الذي يبحث عن أسلوب مميز.

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سيدتي