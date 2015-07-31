مفاجأة.. الوقوف ساعتين يوميا يكافح السمنة والسكرى وأمراض القلب

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية عن نتائج مثيرة للغاية، حيث أشارت إلى أن الوقوف على القدمين سواء داخل المنزل أو مقر العمل، وممارسة رياضة المشى لمدة ساعتين يومياً له فوائد مثيرة للغاية، ويساهم فى تقليل محيط الخصر بمعدل 8 سنتيمتر تقريباً.

وتابعت الدراسة أنه كلما زادت عدد الساعات التى يقضيها الإنسان واقفاً أو ماشياً كلما تعزز صحته بشكل أكبر، حيث ثبت أن هذه الممارسات الصحية تقلل مستويات السكر بالدم وكذلك الدهون الثلاثية ومستويات الكولسترول، وهو ما يحد من خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب، وهى من الأمراض المزمنة الخطيرة التى تصيب ملايين الأشخاص حول العالم.

وأوصى الباحثون أصحاب الشركات ومديرى العمل بضرورة السماح لموظفيهم بالمشى أثناء ساعات العمل فى أوقات معينة يتم تخصيصها لذلك، وكما حثوهم على توفير مكاتب عمل عالية لا تحتاج إلى كراسى كى يؤدى الموظفين أعمالهم واقفين للتمتع بأفضل فوائد صحية ممكنة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "European Heart "، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والثلاثين من شهر يوليو الجارى.