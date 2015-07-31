جراحة استبدال الركبة تخفف آلام مرضى التهاب المفاصل

كشفت دراسة علمية حديثة إن جراحة استبدال الركبة يمكن أن تحسن وتخفف من ألم المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدى.

وقال كبير معدى الدراسة كاليب ميشو، وهو أستاذ مساعد فى الطب الداخلى فى قسم الروماتيزم فى جامعة نبراسكا، أن جراحة استبدال الركبة خيار علاجى هام للمرضى، وتركز أغلب الدراسات على جراحة استبدال الركبة فى المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام، وهذا النوع من التهاب المفاصل يتسبب فى انهيار الغضروف، والمواد الزلالية الموجودة فى نهايات العظام.

ومن ناحية أخرى، أوضح الباحثون أن المرضى الذين يعانون من أمراض المفاصل الروماتويدية يعانون من ألم دائم بسبب التهاب المفاصل مع تورم الأنسجة حول المفاصل.

>وأضاف ميشو أن المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدى يجب أن يتوقفوا عن تناول أدويتهم المضادة للروماتيزم للحد من مخاطر العدوى بعد الجراحة لأن هذه الأدوية توقف قدرة الجسم على محاربة العدوى.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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