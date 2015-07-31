رفع الأثقال يقوى عظام الجسم ويزيد كتلتها

كشفت دراسة علمية حديثة أن رياضة رفع الأثقال تعزز من صحة العظام عند الرجال فى منتصف العمر وتخفف تخفف من نسب الإصابة بهشاشة العظام.

وأوضح الباحثون أن الرجال يفقدون تدريجيا كتلة عظامهم مع تقدمهم فى السن، مما يزيد من نسب إصابتهم بهشاشة العظام عندما تضعف العظام وتصبح أكثر عرضة للكسر.

وأشارت العديد من الأبحاث أن هناك حوالى 16 مليون رجل أمريكى يعانى من انخفاض كتلة العظام، وما يقرب من 2 مليون نسمة يعانون من هشاشة العظام.

>وشملت الدراسة الجديدة على 38 رجلا فى منتصف العمر يمارسون نشاطا بدنيا، ويعانون من انخفاض كتلة العظام، واتبعوا رياضة رفع الأثقال ورياضة القفز من 60-120 دقيقة من التدريبات فى الأسبوع، وتناولوا أقراص فيتامين D، والكالسيوم.

ووجد الباحثون أن الذين مارسوا رياضة رفع الأثقال زادت كتلة عظامهم فى الجسم بشكل عام والعمود الفقرى القطنى بشكل خاص فى ستة أشهر، مع الحفاظ على هذه الزيادة فى 12 شهراً، أما أولئك الذين مارسوا رياضة القفز زادت لديهم كثافة عظام الفخذ فقط.

وأضاف الباحثون أن برامج رفع الوزن تؤدى إلى زيادة قوة العضلات، وقد نشرت هذه الدراسة مؤخرا فى مجلة العظام، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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